Virves astus unistuste täitumisele sammu lähemale, aga töö eelarve kokkusaamisel pole veel läbi

Robert Virvese eesmärk on tänavu kaasa lüüa umbes kümnel MM-etapil, kuid neist vaid seitsmel on tal võidelda WRC2-sarja punktide nimel.

Teisipäeval tehti teatavaks 2022. aasta juunioride maailmameistri Robert Virvese plaanid käimasolevaks rallihooajaks. 24-aastane saarlane plaanib terve hooaja jooksul Škoda Fabia RS Rally2-autoga kaasa lüüa enam kui tosinal MM- ja EM-etapil, kuid põhirõhk on WRC2-sarjal. Avastart tehakse veebruaris Rootsis, kuid WRC2 punkte hakatakse jahtima alates maist Portugalis. Eesmärgid on pandud kõrged, kuid lõpliku võistluskalendri paika saamiseks on vaja leida veel vahendeid.​