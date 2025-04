Enne võistlust:

«See ralli on nii lähedane ringrajasõidule kui üldse võimalik,» sõnas näiteks Ott Tänak ralli eel. «Tegemist on kahtlemata kõige väljakutsuvama asfaldiralliga sel hooajal, mistõttu tuleb meil veenduda, et auto seadistus ja tasakaal oleksid väga head, mis võimaldaks meil sõita siledatel teedel voolavalt, ilma rehve liialt kulutamata.»

Kuigi tegemist on uue ralli ja väljakutsega, on 2019. aasta maailmameistri eesmärk aga jätkuvalt kõige kõrgem: «Me läheme Kanaari saartele, et võidelda eesmiste kohtade pärast ja sihime poodiumit. Rallis on alati keeruline ennustada, kuidas asjad lähevad, kuid omalt poolt teeme kõik, et olla võimalikult konkurentsivõimeline.»