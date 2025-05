OTSEBLOGI Portugali ralli: Rovanperä alustas pühapäeva katsevõiduga, Tänak kolmas

Enne võistlust

Portugalis algab seeria, kus järgmised seitse rallit, septembri keskpaigani välja, peetakse kruusal. Seni on sel kattel kihutatud vaid korra, kuid märtsikuine Keenia on natuke midagi muud.

«Portugali ralli on hiiglaslik üritus. See on ajalooline ralli, mis koos atmosfääriga tekitab tunde, et see on kõik, mida ühelt rallilt tahta,» lausus Tänak pressiteates.