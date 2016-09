Wenger: Bellerin on ikkagi aeglasem kui Bolt

Bellerin on jooksnud 40 meetrit ajaga 4,42. Näiteks on välja arvutatud, et üldiselt aeglase stardiga Bolt läbis oma 100 meetri rekordjooksus esimesed 40 meetrit 4,64ga. Bellerini kiirus on Arsenali fännid elevile ajanud ning teda on hakatud kutsuma maailma kõige kiiremaks meheks. Wenger tõmbab aga poolehoidjate hoogu maha.

«Ma usun, et Bolt on ikkagi kiirem kui Hector,» kommenteeris Wenger lühidalt vastasseisu. 21-aastane Bellerin tegi Arsenalis läbilöögi tunamulluse hooaja teises pooles ning on käesoleval hooajal mänginud Inglismaa kõrgliigas kõik matšid algusest lõpuni.