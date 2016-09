Tottenhami peatreener paljastas karmi elutarkuse

«Kui mina olin omal ajal s*tt, siis olingi s*tt. Reaalust tuleb tajuda ning selliseid asju on vaja öelda. Eriti kui oled noor. Kui elad kuskil mulli sees ning kujutad ette, et kõik, mis sa teed, on õige, tuleb inimene maa peale tuua,» rääkis Tottenhami peatreener.

«Mäletan kui Marcelo Bielsa tuli Espanyoli ning ma olin ühes Hispaania ajalehes hinnatud liiga parimaks keskkaitsjaks. Ta tuli minu juurde ning küsis, et kuidas ma ise hindaksin ning analüüsiksin oma möödunud hooaega. Mõtlesin, et kuna ajaleht hindas mind kõrgelt, pakun ka ise kümne palli süsteemis seitset või kaheksat. Tegelikult oma peas hindasin end kümnega,» meenutas Pochettino vestlust oma kunagise treeneriga.

«Sa oled s*tt,» oli Bielsa vastus Pochettino enesehinnangule. «Olin täiesti šokis. Ta põhjendas mulle, miks ta seda ütles. Lisaks ütles ta, et kui ma samamoodi edasi mängin, siis tema mind enam koosseisu ei lisa. See oli minu jaoks raske ning ma isegi valasin pisara, kuid sain aru, et see on tõsi,» tunnistas Tottenhami peatreener.

«Suutsin pärast seda oma mõttemaailma muuta ning sain reaalusest aru. See on näide, miks peab vahetevahel karm olema. Peame andma edasi õppetunni ning selle, mis on kõige tähtsam.»