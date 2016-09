Tragöödia Rios: paraolümpiamängudel võistelnud jalgrattur hukkus

Suur kuuik ja kaks kodutut musta hobust

Pärast 12-aastast vaheaega taas toimuv jäähoki maailma karikaturniir on oma koosseisult tugevaim võistlus, mis viimastel aastakümnetel korraldatud. Alustades sellest, et nn suur kuuik – Kanada, USA, Venemaa, Tšehhi, Rootsi, Soome – on moodustanud oma koondised peamiselt maailma tugevaima liiga NHLi mängijatest, ning lõpetades sellega, et omaette koondis on Euroopa ülejäänud riikide hokistaaridel ja ka Põhja-Ameerika noortel staaridel.