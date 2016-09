Ei mingit võimalust! Soome hokikoondis kaotas kindlalt Põhja-Ameerikale

Põhja-Ameerika koondis võitis avakolmandiku 1:0, kuid teise kolmandiku lõpuks oldi ees juba 4:0. Võitjate poolel tegid skoori Jack Eichel, Johnny Gaudreau, Nathan MacKinnon ja Jonathan Drouin.

Soomlaste ainsa värava eest hoolitses Valtteri Filppula, seejuures jõudis Soome oma ainsa tabamuseni, kui kohtumise lõpuni oli jäänud veel 4 minutit ja 7 sekundit.

Põhja-Ameerika koondis domineeris kohtumist kindlalt ning pealeviskeid tehti kokku 43. Soomlased viskasid peale 25 korda. Pekka Rinne tegi soomlaste väravas seega 39 ja Matt Murray võitjate ridades 24 tõrjet.

B-alagrupis on avavooru järel Põhja-Ameerika 2 punktiga liidriks. 2 punkti on ka Rootsil, kes alistas 2:1 Venemaa. Venemaal ja Soomel on avavooru järel punktiarve avamata. Teises voorus kohtuvad B-alagrupis omavahel Venemaa – Põhja-Ameerika ning Soome – Rootsi. Alagrupist pääseb edasi kaks paremat meeskonda.