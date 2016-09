Alonso: kui vormel-1 ei muutu, siis lahkun

«Olen juba viimased paar aastat rääkinud, et tänapäeva vormelid ei ole enam nii atraktiivsed. Nendega sõitmine on lihtne ja ei tekita mingit erilist tunnet. Esimesed kümme aastat sain sõita autoga, mis tekitas alati vau-efekti,» arutles ta. «Nüüd on autod liiga normaalsed ja igavad. Lisaks peame terve sõidu vältel mõtlema, kuidas rehve ja bensiini säästa. See läheb võidusõitjainstinktiga vastuollu. Meie tahame alati piiri peal sõita.»

Järgmisel aastal tulevad rajale autod, mis peaks olema kiiremad ja ettearvamatumad ning Alonso loodab, et need muudatused päästavad vormel-1. «Kui jätkub sari, kus ründamise asemel peab säästma, siis mõtlen lahkumise peale. Mitte, et ma pensionile läheks, kuid mul on ka muid asju, mida teha tahaksin.»