Video: Rootsi jalgpalliklubi tegi kannapöörde ning marssis väljakule vanuritega

Teiste seas saatis AIK mängijad väljakule ka UEFA endine president ning praegune aupresident Lennart Johansson. «Paljud meist on kogu elu AIK rütmis elanud. Erinevatel põhjustel ei saa me aga alati staadionil kohal olla. See ei tähenda, et me hoolime nüüd klubist vähem, vaid seda, et meil on raskem mängudele kohale tulla,» väljendas Johansson jätkuvalt armastust oma lemmikklubile.

AIK juht Mikael Ahlerup on klubi fännide üle uhke. «Meie perekond on pikka aega olnud Rootsi suurim. Meie jaoks on tähtis klubi juurde meelitada lapsi ja teismelisi, kuid ära ei tohi unustada ka vanemat generatsiooni, kes selle klubi rajasid. Seega oli meie aktsioon loogiline samm,» põhjendas Ahlerup.

Kõigi AIK poolehoidjate rõõmuks võideti matš 1:0 ning tõusti liigatabelis kolmandaks.