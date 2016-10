Hamilton nõuab vastuseid: millegipärast juhtub nii ainult minu mootoritega

«Meil on sõitjate jaoks nii palju mootoreid, kuid millegipärast kipuvad minu omad pidevalt alt vedama. Keegi peab andma vastuseid, sest see ei ole vastuvõetav. Me võitleme meistritiitli eest ning minu auto mootoritega on pidevalt probleeme. See ei sobi mulle,» ütles Hamilton.

Kuna tema meeskonnakaaslane Nico Rosberg lõpetas täna võidusõidu kolmandana, kaotab Hamilton MM-sarjas talle nüüd 23 punktiga. Hooaja lõpuni jääb veel viis etappi. «Püüan end nüüd koguda ning järgmiseks etapiks valmis olla. Meil on olnud mitmeid otsustavaid sõite ning see oli üks neist. Keegi justkui ei taha, et ma sel aastal maailmameistriks tuleksin, kuid ma ei anna alla,» jätkas Hamilton.

Mercedeses töötav vormelilegend Niki Lauda on Mercedeses pettunud. «Olen nii endas kui Mercedeses pettunud, sest vedasime Hamiltoni alt. See oli suhteliselt uus mootor, kuid me veel ei tea, mis valesti läks. Räägin Hamiltoniga homme lennukis. Võistlus MM-tiitli nimel pole veel läbi. Mingisugust vandenõud ei ole, inimesed töötavad tema heaks ning selliseid asju juhtub,» kinnitas Lauda.