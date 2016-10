Ojamets: naiste liiga tase on väga madal ja amatöörlik

Tudengilinna naistele ütles ta, et tase tõuseb vaid siis, kui mängijad suudavad senisest rohkem alale pühenduda. «Ärge mõelge, et mina teen nüüd teist kohe imeinimesed, vaid te peate ise hakkama imet tegema, oma mõtlemist muutma ja pühenduma rohkem võrkpallile,» sõnas Ojamets ETV spordisaatele.

Eesti meistrivõistlustega Ojametsa sõnul koondislasi ei kasvata ja hetkel tuleb loota, et võimalikult palju naisi pääseb piiri taha mängima. «Mida rohkem mängijaid välismaale läheb, seda parem,» tõdes Ojamets. «Paraku peab nentima, et kui üks-kaks klubi välja jätta, siis kasvõi võrdluses Soomega, on meie liiga tase väga madal ja amatöörlik.»