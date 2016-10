Ründeteravuse puudumine võib soomlaste peatreenerile saatuslikuks saada

Kuigi 0:1 kaotus väga tugevale Horvaatiale ei tohiks erilist paanikat tekitada, siis tegelikkuses ei suuda fännid ja ajakirjanikud mõista ründeteravuse totaalset puudumist. Terve kohtumise vältel ei sooritanud Soome mitte ühtegi pealelööki ei väravale ega sellest mööda. Ainsateks jäänud kolmele löögikatsele jõudsid Horvaatia kaitsjad vahele.

Soome on MM-valikturniiri I-alagrupis kolme mänguga kogunud vaid punkti, mis teeniti 1:1 viigist Kosovoga. Pärast seda kaotati napilt 2:3 Islandile ja 0:1 Horvaatiale.

64-aastase Hans Backe senine treenerikarjäär on olnud kirju: Lisaks paljudele Rootsi klubidele on ta juhendanud ka FC Kopenhaagenit, Panathinaikost, Notts Countyt ja New York Red Bullsi. Abitreenerina on Backe töötanud Manchester City ja Mehhiko koondise juures.