Tiger Woods pidi tagasitulekuturniirist loobuma

14 korral golfi Suure slämmi turniiri võitnud 40-aastane Woods oleks pidanud kaasa tegema sel nädalal USA-s California osariigis toimuval Safeway Openil. Seejärel oleks ta pidanud sõitma Türgi turniirile.

«Sain aru, et ma pole mängimiseks valmis. Mu tervis on hea ja tunnen end tugevana, aga mu mäng on veel haavatav. Olen naasmisele lähedal ja ma ei lõpeta enne, kui olen tipus tagasi,» kirjutas Woods oma veebilehel.

Nüüd on tal plaanis osaleda detsembris peetaval Hero World Challenge'il, mida korraldab Woods ise. Viimati tegi endine maailma esigolfar mõnel turniiril kaasa 2015. aasta augustis. Nüüdseks on ta maailma edetabelis langenud 786. kohale.