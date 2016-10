Kalev/Cramo füsioterapeut ameeriklastest: meil käivad ikka räiged kaerad

Kalev/Cramos läbi aastate mänginud ameeriklaste füüsilise vormi kohta tõdes Priit Lehismets, et esmalt on juttu tegudest tunduvalt rohkem, vahendab basket.ee.

«Ma ei tea, kuidas NBAs on, aga need, kes meil käivad, on ikka räiged kaerad,» rääkis Lehismets. «Alguses on jutu järgi jube kõvad trennimehed, aga siis ühel hetkel ütlevad, et see pole normaalne, kui palju te Eestis trenni teete. Igal aastal on sama jutt. Väliselt näed küll, et nad on lihaselised ja vormis, kuid musta inimese anatoomia on natuke teistsugune kui valge oma.»