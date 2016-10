Miks ei suuda Tänak loodetud kiirust näidata?

Juba eile oli Tänakul probleeme diferentsiaaliga, kuid see pole peamine põhjus, miks kiirus ei vasta ootustele. «Meil on endiselt probleeme diferentsiaaliga, kuid see pole hetkel peamine mure. Tee on vett täis ja ma ei saa sõita kiiremini kui kolmanda käiguga, isegi mitte sirgel. Pole võimalustki,» ütles Tänak teise kiiruskatse järel.

Ligi 40 km pikkuse neljanda kiiruskatse lõpus kinnitas ta uuesti, et kiirus ei jää diferentsiaali puudutava probleem taha. Tänaku murekohaks on tingimused. «Rajal on palju vett muda, juhitavus on kehv,» ütles ta.