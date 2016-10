Jelena Välbe: varsti tohivad sportlased ainult kapsast süüa

«Ta lihtsalt ravis enda huuli. Keelatud ainete nimekiri on tänapäeval sedavõrd pikk, et varsti võib ainult kapsast süüa. Eliitsportlastel on oma elu juba pea võimatu elada,» rääkis Välbe väljaandele VG. Välbe ei arva, et dopingureeglid peaksid olema leebemad, ent üks asi ei mahu talle pähe. «Imelik, et sportlased määrivad oma huultele keelatud kreemi.»

Välbe usub norrakate toodud põhjendust ning ei vaevu juhtunud pikemalt kommenteerima. «Arst andis talle ravimit, kuna tema huuled olid haiged ning edasist teame juba kõik.»

Kogu Johaugi juhtumi juures muutuvad eriti irooniliseks suusataja paarinädalatagused laused kohalikule ajalehele, kus Johaug rääkis, kui ettevaatlik ta erinevaid ravimeid või kreeme kasutades on. «Ma ei kasuta midagi, mida mulle pakutakse, ilma, et esmalt kontrolliksin neid. Olgu see mõni salv või tee. Kontrollin alati korra, kaks või isegi kolm korda.»