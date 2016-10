Maailmameister Marquez: Rossi oli täna liiga närviline

Esikohalt startinud Rossi langes avakurvi järel kolmandaks, kui liidrikoha haaras Lorenzo. Marquez möödus temast neljandal ringil ja kui Rossi kaks ringi hiljem sama suutis, oli hispaanlane juba teise kohaga ligi sekundilise vahe sisse sõitnud. Marquezi jälitades kukkus Rossi seitsmendal ringil raja 10. kurvis, sai küll rajatöötajate abiga ratta uuesti püsti ja käima, kuid sõitis otsejoones boksi ja katkestas.

«Mulle tundus, et Valentino oli täna liiga närviline,» rääkis Marquez. «Ma ei tahtnud temaga võidelda. Möödusin temast ja vajutasin gaasi põhja. Sellest piisas, kuna lõpuks tegi ta mind jälitades vea. Seejärel püüdsin Jorge ees edu hoida.»

Lõpuks kukkus ka Rossi meeskonnakaaslane Lorenzo. Tegemist oli seitsme aasta jooksul esimese korraga, kui kumbki mees ei suutnud Yamaha tiimile ühtegi punkti tuua. «See oli väga kummaline. Neljapäeval ütlesin, et mul on võimatu maailmameistriks tulla. Tundus ebatõenäoline, et nad mõlevad eksivad.»

MM-sarja üldseis kolm etappi enne hooaja lõppu:

1. Marc Marquez 273 punkti

2. Valentino Rossi 196 punkti

3. Jorge Lorenzo 182

4. Maverick Vinales 165

5. Dani Pedrosa 155

6. Andrea Devizioso 124