Raul Must võistleb tippturniiril maailma eliidiga

Must, kelle edetabeli koht on 47., peab pääsu põhivõistlusele 32 parima hulka püüdma kvalifikatsioonist. Esimene vastane on Kashyap Parupalli Indiast, kellega Must mängis alles eelmisel nädalal Hollandis maailmakarikaetapil. Tookord väljus võitlusest paari aasta taguse maailma topp kümne mehe vastu Must. Põhiturniirile jõudmiseks on vaja võita kaks mängu. Kõrgeima paigutusega on võistlusel maailma edetabeli liider ja OM-hõbe Lee Chong Wei Malaisiast.