«Riikliku dopingusüsteemi tõttu on võimalik, et kõik järgmiseks hooajaks planeeritud võistlused võetakse Venemaalt ära. Me ei taha venelastele haiget teha ja seega ootame uurimise tulemused ära,» ütles ta portaalile Inside the Games.

Samas välistas Kasper võimaluse, et Venemaa sportlastele pannakse kollektiivne suusavõistlusel osalemise keeld.

Suurematest võistlustest peaks Venemaal toimuma detsembris suusahüpete MK-etapp (Nižni Tagil) ja murdmaasuusatamise MK-sarja finaaletapp (Tjumen).