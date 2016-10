Lehis pääses epeenelikusse, Beljajeva jäi välja

Valiku tegi ta uue hooaja edetabeli põhjal, kuhu läksid arvesse Embrichi võiduga lõppenud kodused karikavõistlused ja Oslo turniir, mille võitis Lehis. Seega, Rio olümpiaga võrreldes jäi naiskonnast välja Beljajeva ja sisse pääses Lehis, vahendas ERRi spordiportaal ETV spordiuudiseid.

Just Tallinna Mõõgaks valmistuvad Lehis ja Kuusk testisid täna esimestena ära kuue kuuga valminud ja 1,1 miljonit maksma läinud Haapsalu uue vehklemishalli võimalused ja Lehis tunnistas treeningu järel, et uued olud on võõrad, kuid seda muidugi heas mõttes. «Alguse asi, ei ole harjunud vehklema nende radade peal kodus ja tuled on teistpidi kui teises saalis,» ütles Lehis.