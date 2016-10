Veel üks Norra koondislane jääb treeninglaagrist eemale

Lubadus: Johaug tuleb suusarajale tagasi varasemast veelgi tugevamana

Eelmisel nädalal jõudis avalikkuse ette uudis, et Norra suusastaar Therese Johaug on andnud positiivse dopinguproovi. Seejärel on juhtunut meedias arutletud erinevate nurkade alt, kuid absoluutsele tõele ei ole seni lähemale jõutud. Loomulikult on neid, kes usuvad norralanna süütust ning nende seas on ka Johaugi noorem vend Karstein Johaug.