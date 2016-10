M-Spordi allikas: loomulikult on Tänak järgmisel aastal meie tiimis tagasi

Tänakut, kes sel aastal sõidab WRC-sarjas DMACKi meeskonnas, on küll M-Spordiga seostatud, kuid kinnitust pole tulnud ei meeskonnalt ega Eesti rallisõitjalt endalt. Eurosport vahendas aga täna ühe tiimile lähedal seisva allika infot, mille kohaselt on Tänak järgmisel aastal tingimata istumas M-Spordi masina rooli.

«Loomulikult on Ott järgmisel hooajal tiimis tagasi. On olnud rohkelt rumalaid kuulujutte selle kohta, et Ott läheks Toyotasse või mõnda muusse kohta, aga seda ei juhtu,» rääkis allikas, kelle nime Eurosport ei avalikustanud.

«Kas te olete näinud, kui palju on Ott uut autot testinud? Malcolm (Wilson, M-Spordi tiimi juht- toim) poleks teda nii kauaks autosse pannud, kui ta ei kavatseks teda järgmisel hooajal kasutada. Ott on tagasi tiimis ja hakkab järgmisel hooajal meiega võitma,» lisas allikas.