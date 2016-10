UEFA president: ilma kohalike jalgpalliliigadeta oleks jalgpall surnud

Eelmisel kuul UEFA presidendiks valitud Ceferin ei poolda ideed luua kohalike meistrivõistluste asemel mitme riigi klubide osalusel peetav superliiga. «Mina olen kohalike liigade tapmise vastu. Siin ei ole küsimustki,» oli Ceferin väljakäidud idee suhtes resoluutne.

Ceferin on enda sõnul küll uuenduste poolt ning regionaalsed liigad tuleksid kõne alla, kui need loodaks läbi UEFA. «Mõned välja käidud ideed pole ilmtingimata halvad, kuid UEFA peab kindlasti seotuks jääma. Kohalikud liigad peavad aga alles jääma, ilma nendeta on jalgpall surnud.»