Oliver Venno tegi Türgi klubi särgis hiilgava debüüdi

Zahovaiko: vineeriärimees ja vabariigi parim ründaja

«Minusugune treenimata mees ei tohiks nii palju väravaid lüüa. Ma ei taha olla ülbe, kuid profimeeskonnas oleks ma praegu ilmselt juba 30 väravat löönud,» ütleb 34-aastane amatöörjalgpallur Vjatšeslav Zahovaiko. Kogenud vanameister toob suurepäraselt esile Eesti jalgpalli meistriliiga ilu ja valu. Nauditav on vaadata, kuidas vineeriäris tegutsev mees Paide Linnameeskonna eest mängides särab, kuid samas tekib küsimus: kuidas see üldse võimalik on? Juba mitmendat aastat amatöörjalgpallurina tegutsev Zahovaiko on 19 värava ja 12 resultatiivse sööduga koduse liiga parim ründav mängija. Kus on need noored, kes pidanuks piltlikult öeldes Zahovaiko väljakult minema lööma? Hooaja lõpus lahkub meister vabatahtlikult ja sirge seljaga areenilt.