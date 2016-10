Korjus hooaja viimasest etapist: rajal käis hull lammutamine

Laupäeva hommikul sõidetud kvalifikatsioon toimus seekord vihmamärjal rajal. Korjus juhtis ajasõitu tükk aega, kuid lõpuks oli siiski sunnitud leppima kolmanda kohaga.

Õhtupoolikul peetud kestussõidu ajaks oli rada kuivanud. Kevin tõusis avaringil teiseks ja mis kõige tähtsam, punktiliidri Pieter Schothorsti ette. Ent viienda ringi alguses Korjuse hoog rauges ja auto jäigi rajaveerde – katkestamine!

Põhjus tundub nii uskumatu, nagu oleks pärit mõnest eriti halvast Hollywoodi filmist: õhuvõtuava kaudu kokpitti sattunud umbes 3-millimeetrise läbimõõduga asfaldi- või kummitükike oli leidnud tee käiguvahetusmehhanismi sisemusse ja blokeerinud käigulülituse anduri. Korjus liigutas käiguvalitsat nagu tavaliselt ega tundnud midagi teistmoodi olevat, ent ühtäkki käigud lihtsalt enam ei lülitunud.

Katkestamine tähendas, et Korjuse tiitlivõimalused haihtusid mõlemas arvestuses. Kestussõidu võitsid Steijn Schothorst ja Miguel Ramos, teisena lõpetanud Markkus-Palttala-Fabian Schiller aga tagasid endale üldesikoha.

Pühapäeva lõunaks, mil sõideti PRO-sprint, oli vihm raja uuesti märjaks kastnud. Seekord polnud Korjuse start just parimate killast, ent avakurvi minnes üritas ta liidrikohta hoidnud Steijn Schothorstist väljastpoolt mööduda. Paraku tegi ka viimane väikese sõiduvea, Korjus vajus äärekivi peale ja langes neljandaks. Aga vaid mõneks sekundiks, sest juba järgmises kurvis tõusis ta kolmandaks ja hetk hiljem juba teiseks, kui pressis end mööda Markkus Palttalast. Palttala asja nii ei jätnud ja sõitis Korjusele kolm korda tagant sisse. Viimase kontakti järel tegi Korjus 360-kraadise pirueti, kuid ei kaotanud isegi oma teist kohta. Ent katsumused polnud veel läbi – šikaani eelsel pidurdusmaal lükkas üks konkurent eestlase «põllule», ent imekombel suutis Korjus oma auto kontrolli all hoida ning mis veelgi tähtsam – ka teist kohta hoida.

Järgmise paari kurviga jäid jälitajad juba otsustavalt maha ja vaatamata kokkupõrgetes kannatada saanud autole finišeeris Korjus kindlalt teisena. Ühtlasi kindlustas see talle teise koha ka PRO-sprindi arvestuses. Sõidu võitiski Steijn Schothorst, tiitli aga tema vend Pieter Schothorst.

«Laupäeval võtsin sihiks kindlasti Palttalast eespool lõpetada, see oleks PRO-arvestuses teise koha kindlustanud ja heal juhul jätnuks ka võimaluse esikoha pärast võidelda. Esimesel ringil sain mööda ja tema vajus «põllule», aga väga palju kasu sellest ei olnud,» rääkis Korjus.

«Pühapäeval käis rajal hull lammutamine. Esimeses kurvis jäin neljandaks, teise kurviga sain juba kolmandaks ja siis jättis Palttala natukene «ukse irvakile». Läksin kohe nõelama, oli väike kontakt, sisemised rattad olid mul põllu peal, aga sain mööda. Pärast seda kontakti läks midagi valesti, auto oli enne ülikiire, siis hakkas hullusti laperdama. Pärast tagasipööret sõitis Palttala mulle uuesti tagant sisse, tegin 360-kraadise pöörde, hoidsin gaasi põhjas, kütsin edasi. Seal oli muidugi õnne, et ei visanud kuskile kruusa sisse autot ega keegi mööda ei saanud. Auto oli pärast seda tagant ikka üsna katki ja käitus imelikult, rooli oli kah viltu. Ma ei saa aru, kuidas teised minu taga veel aeglasemalt sõitsid – ehk on meie auto lihtsalt vihmaga nii palju parem kui kuivaga. Esialgu kartsin, et Schothorst või Fumanelli jõuab mulle järele, aga kui neid ei tulnudki, siis sõitsin lihtsalt rahulikult lõpuni – peaasi oli Palttalast eespool olla.»

Estorili kestussõidu tulemused:

1. Steijn Schothorst/Miguel Ramos (Equipe Verschuur) 1:12.29,877

2. Fabian Schiller/Markkus Palttala (Team Marc VDS EG 0,0) +0,756

3. T. Sathienthirakul/Fran Rueda (Team Marc VDS EG 0,0) +1,206

Kevin Korjus/Philippe Haezebrouck (R-Ace GP) katkestasid

Estorili PRO-sprindi tulemused:

1. Steijn Schothorst (Equipe Verschuur) 28.05,096

2. Kevin Korjus (R-Ace GP) +15,559

3. David Fumanelli (Oregon Team) +28,817

Renault Sport Trophy kestussõidu lõplik punktiarvestus:

1. Fabian Schiller/Markkus Palttala (Team Marc VDS EG 0,0) 87

2. Fredrik Blomstedt (R-Ace GP) 82

3. Miguel Ramos (Equipe Verschuur) 78

4. Kevin Korjus (R-Ace GP) 67

Renault Sport Trophy PRO lõplik punktiarvestus:

1. Pieter Schothorst (Equipe Verschuur) 156

2. K. Korjus (R-ace GP) 111

3. Markkus Palttala (Team Marc VDS EG 0,0) 105