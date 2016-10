«Olen oma karjääri jooksul märganud, et suveolümpiamängude aastatel testitakse meid vähem,» selgitas kuuekordne olümpiavõitja Björgen. Ta tunnistas meediaga suheldes, et neli kuud kestvad pausid ei ole tõesti normaalsed. «Mind testititi viimati märtsis ja olen seega Theresega sarnases seisus.»

Venemaa koondise treener Markus Cramer on kindel, et sportlasi ei kohelda võrdselt. «Siin tehakse selgelt vahet, millisest riigist sportlane pärit on ja milline on tema staatus,» ütles Cramer.