Tänak nüüd juba poolel teel Märtini saavutuseni

Tänak võib hakata rallimaailma valitsejaga ühes tiimis sõitma

Mitmed mainekad väljaanded teatasid täna kindlas kõneviisis, et Volkswageni meeskond taandub käimasoleva hooaja järel WRC-sarjast. See tähendab, et tööta jääb ka neljakordne maailmameister Sebastien Ogier. Mõnede spekulatsioonide kohaselt võib Ogier liituda M-Spordi tiimiga, M-Spordiga on teatavasti seostatud ka Ott Tänakut.