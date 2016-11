Suur hulk Eesti koondislasi stardib rahvusvahelisel ujumisvõistlusel Riias

Reedel ja laupäeval toimuvale võistlusele on sõitmas ka mitmed Eesti koondislased. Kahjuks erinevate põhjuste tõttu jäävad esialgselt Riiasse sõitma pidanud Martti Aljand, Martin Allikvee ja Martin Liivamägi võistlustest eemale, kirjutas Priit Aaviku ujumisblogi.

Eesti krooliujumise hetke valitsejanna Kertu Ly Alnek on üks neljast Eesti ujujast, kes osaleb detsembris lühiraja MM-il ning soovib just seal olla tippvormis. «Ettevalmistus on sujunud päris hästi,» rääkis Siiri Põlluveeri hoolealune. «Tulin äsja treeninglaagrist Gran Canarialt kus sai korralikult trenni tehtud ja kilomeetreid kogutud.» Alnek stardib Riias 50 m- ja 100 m vabaltujumises. Pikemal distantsil hoiab ta ajaga 56.70 ka Eesti hooaja tipptulemust. «Riias on peamine eesmärk kontrollida hetkevormi ning näha kuidas laager on mõjunud,» ütles 17-aastane ujuja lõpetuseks.

Möödunud hooajal Eestis krooli- ja liblikujumise sprindis domineerinud Daniel Zaitsevsõidab Riiasse eesmärgiga näha millises vormis ta on ja milliseid aegu ta suudab hetkel ujuda. «Oktoobri algusest kuni novembrini on koormused tasapisi tõusnud,» ütles Zaitsev. «Vahepeal ujusime palju mahtu ning erilist ettevalmistust nendeks võistlusteks ei ole teinud.»

Kuigi Dmitri Kapelini hoolealusel oleks võimalus sõita ka lühiraja MM-ile, siis seda ta ei tee. «Tippvormis üritan olla Eesti meistrivõistlustel kui ka Venemaal toimuval Salnikov Cupil, mis toimub paar päeva enne Eesti meistrivõistlusi.» Zaitsev stardib lõunanaabrite basseinis kõikidel liblikujumise distantsidel.

TOP Ujumisklubi värvides ujuv Kätlin Sepp teeb enda karjääri viimaseid ujumisi tipptasemel. Riiasse sõidab 100 m- ja 200 m seliliujumise Eesti rekordiomanik eesmärgiga ujuda uued hooaja tippmargid. «Riias soovin hästi ujuda,» sõnas Sepp. «Kindlasti tahaksin ujuda hooaja tippmargid ning miks mitte seada eesmärgiks ujuda paremini kui eelmine aastal samal võistlusel.» Ettevalmistus on 24-aastase ujuja sõnul olnud korralik. «Ettevalmistus on olnud korralik ning treeningud on sujunud hästi. Oleme treeninud tugevalt nii vees kui ka veest väljas.» Sepp hüppab Riias vette kõikidel seliliujumise distantsidel.

Põhjamaade juunioride meistrivõistlusteks valmistuv 16-aastane Margaret Markvardt on hooaja algusega olnud rahul. «Ettevalmistus on sujunud päris hästi,» ütles Markvardt. «Tallinna meistrivõistlused näitasid, et seis on hooaja alguse kohta päris hea.» Riias 50 m- ja 100 liblikat ning 100 m- ja 200 m kompleksi ujuv neiu ei julge midagi oodata. «Riias tahaksin ujuda hästi ikka, aga ei julge midagi oodata.»

Riia Sprint algab reede hommikul 9:30 eelujumistega. Õhtul toimuvad A- ja B-finaalid kuhu pääsevad eelujumiste 12 kõige kiiremat. 200 m distantsidel toimub vaid A-finaal. Finaalidega tehakse algust kell 18:00.