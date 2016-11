Urmo Aava: kindlasti ei korralda me 2018. aastal MM-rallit

Enne esimest Rally Estoniat, mis sõideti seitse aastat tagasi, seadsid korraldajad endale eesmärgiks viia Eesti meistrivõistluste etapp uuele tasemele, millega saadi hakkama. Tulevikus soovitakse luua organisatsioon, mis oleks erinevaid spordisündmusi valmis tegema jätkusuutlikumalt, vahendab ERR Sport.

«Kindlasti me ei tee 2018. aastal MM-rallit. Pigem see 2017 peakski olema mõtlemise ja arutlemise aeg ja siis võimaliku uue organisatsiooni loomise aeg. Sellistel alustel, nagu me seda siiani oleme teinud, lihtsalt ei ole mõtet teha, sest see viib täpselt samasse kohta,» sõnas ETV spordiuudistele Rally Estonia MTÜ juhatuse liige Urmo Aava.