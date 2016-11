Vägev lõppmäng selgitab meistri... võib-olla

Infonet (77 punkti)

Vajab tiitliks: võitu, aga võib piisata ka viigist

Tabeli liider, seetõttu on nende elu mõnes mõttes kõige lihtsam – alles neljandat hooaega kõrgliigas mängiv meeskond läheb lõppvaatusele vastu teadmisega, et võit toob neile igal juhul esimese tiitli. Piisata võib ka viigist, ent siis ei tohi Levadia võita teises mängus Florat. Kui võidab, selgitab meistri lisamäng Levadia ja Infoneti vahel.

«Meil on ainult üks mõte – võita!» teab ka peatreener Aleksandr Puštov tõde, et viigile mängimine viib sageli hukatusse. «Me ei vaata mitte mingeid variante, ei mõtle tabeliseisule. Mängime võidule ja punkte loeme pärast kohtumist.» Kindel on Infoneti jaoks vaid see, et esikolmikust ehk eurokohalt välja kukkuda nad ei saa, tiitel on kaotuse korral aga läinud.

Omavahelised mängud Kaljuga: viigis

Kolme senise omavahelise mängu põhjal on Infonet ja Kalju nii võrdsed meeskonnad kui olla saab – avakohtumise võitis märtsi alguses 2:1 Infonet, teise aprillis Kalju samuti tulemusega 2:1. Kolmandat korda oldi vastamisi septembri viimastel päevadel ja siis lepiti 2:2 viiki.

Kolme mängu peale on kolm korda nähtud ka punast kaarti. Aprillis eemaldas Kristo Tohver nii Jorge Rodriguesi kui ka Dmitri Kruglovi, viimati aga saatis Eiko Saar varakult duši alla Artjom Dmitrijevi ja Kalju andis seejärel käest kaheväravalise edu – vastasel juhul võiksid hoopis nemad viimase vooru eel liidrid olla. Tohver vilistab seejuures ka tänast mängu.

Sunnitud puudujad: Aleksandr Kulinitš, Pavel Dõmov

Distsipliin on Infonetile tänagi murekoht, sest võimalikku tiitlimängu peab keelu tõttu tribüünilt jälgima mitu meest. Poolkaitsjast Dõmovist tuntakse puudust eeskätt kui vahetusmehest, sest põhikoosseisukohad hõivavad keskväljal Sergei Tumasjan ja Aleksandr Dmitrijev. Valusam on aga Kulinitši eemalejäämine, sest sügisel heasse hoogu läinud paremkaitsja on tänavu löönud juba seitse liigaväravat, millest mitu on toonud Infonetile võidupunktid. Täna peab Kulinitši asendama kõigi eelduste kohaselt Aleksandr Volodin.

Võtmemängijad: Dmitri Kruglov, Sergei Mošnikov

Kui eelviimases liigamängus Paidega jäid platsilt eemale keskkaitsja Vladimir Avilov ja esiväravavaht Matvei Igonen ning tervisemuresid trotsides mängisid Dmitri Kruglov ja Jevgeni Harin, siis otsustaval hetkel on kõik rivis. Vaid Kruglov, kellele teeb muret väike luumõra parema jala labas, on treeninud viimase nädala jooksul eriprogrammi alusel, kuid nii tähtsat mängu ta vahele ei jäta. «Kõik, kes pole mängukeelu all, on valmis platsile jooksma,» kinnitas Puštov eile. Kui Kruglov suudab oma vasaku jala taas kõnelema panna ja vaat' et elu parimat jalgpalli mängiv Sergei Mošnikov Infoneti mängumootori käima jookseb, on tabelijuhil hea võimalus meistrikarikas Hiiult Lasnamäele kaasa võtta.

Nõmme Kalju (75 punkti)

«Karu tuleb!» Just selline on tänavu olnud mitmes mängus Nõmme Kalju plaan B ja edu valem. Flora kaitsja Markus Jürgenson (paremal) on Tarmo Neemelos peituvat ohtu juba aimanud. FOTO: Erik Prozes

Vajab tiitliks: võitu

Teab sarnaselt Infonetiga, et tiitli saatus on nende endi kätes. Kui täna võidetakse, võib juhtuda, et Kalju saab klubi ajaloos teist korda meistrikarika pea kohale tõsta – see sõltub aga teise mängu tulemusest. Kui seal võidab Flora või mäng jääb viiki, on Kalju meister, kui aga võidab Levadia, selgitab meistri lisamäng nende ja Kalju vahel.

«Trennides on kõik tehtud, oleme püüdnud pinget mitte üles keerata ja treeninud tavalises režiimis. Mehed teavad, et tuleb endast 90 minuti jooksul kõik anda, siis on kõik meie endi kätes,» tutvustas Kalju abitreener Sergei Terehhov meeskonnas valitsevat hoiakut.

Sunnitud puuduja: Karl Mööl

Eemalejääjaid on Kaljul üksainus, kuid tegemist on tähtsa lüliga – seni kõik mängud kaasa teinud paremkaitsja Mööl korjas viimati Tammeka vastu hooaja neljanda kollase kaardi ja istub täna tribüünil. Tema asemele saaks paremkaitsesse nihutada Trevor Elhi, kes on aga viimastes mängudes täitnud vigastatud Andrei Sidorenkovi kohta kaitseliini vasakul äärel.

Võtmemängijad: Andrei Sidorenkov, Tarmo Neemelo

Terehhovi sõnadest võib siiski aimata, et Sidorenkov «remonditakse» mängukorda. «Ta on tagasi treeninggrupis,» sõnas Terehhov napilt, soovimata mõistetavalt vastase ees leheveergudel kaarte liialt palju avada. Kalju salarelv on lisaks Sidorenkovi kõrgeklassilistele nurgalöökidele ja tsenderdustele Tarmo Neemelo, kes sekkub ilmselt vahetusest ja jahib lisa karjääri jooksul Infoneti vastu löödud viiele tabamusele. Selle näitajaga on ta ühtlasi Infoneti ja Kalju senise 15 liigaduelli läbi aegade suurim väravakütt.

Levadia (75 punkti)

Siim Lutsu (vasakul) suvine siirdumine piiri taha pani Anton Mirantšuki (paremal) õlgadele oodatust suurema koorma. Noor poolkaitsja on seda arvukate väravate ja söötude abil väärikalt kandnud. FOTO: Tairo Lutter.

Vajab tiitliks: võitu ja sobivat tulemust Infoneti-Kalju vahel

Asub tänu paremusele omavahelistes heitlustes tegelikult praegu Kalju ees liigatabeli teisel kohal ja jääb sinna ka juhul, kui lõpetatakse võrdsete punktidega. Tänavusest neljast mängust on Levadia võitnud kaks ja Kalju ühe.

Meistriks ei saa Levadia tulla täna, küll aga lisamängu kaudu – selleks on neil vaja võita ise Florat ja loota Hiiult viiki või Kalju võitu. Esimesel juhul peetakse lisamäng Infonetiga, teisel juhul Kaljuga. Samas on Levadial võimalik ka sootuks neljandaks kukkuda, kui nad ise Florale kaotavad ja Kalju Infonetilt vähemalt punkti kätte saab.

Halvimal juhul: eurosarjast väljas

Selline stsenaarium avab ukse veel ühele hirmule, millele Levadia ja Flora täna kindlasti Lillekülas mõelda ei taha, kuid mida nad ometi jagavad – neljas koht ei vii uuel hooajal eurosarja ja lisavõimalust pakkuvast karikasarjast on mõlemad välja kukkunud. Eurosarjast eemalejäämine tähendab klubile aga minimaalselt 215 000 euro kaotust, ja näiteks tänavu kolmandasse eelringi jõudnud Kalju teenis koguni 675 000 eurot. Lühidalt: panused on väga kõrged!

Omavahelised mängud Floraga: viigis, kuid tasumise tund ootab

Floraga on Levadial klaarida mitu võlga. Esiteks oleks tiitliga võimalik taas suurte konkurentide kõrvale tõusta, sest florakate mulluse triumfi järel on neil praegu kümme, Levadial aga üheksa tiitlit. Teiseks tuleb maha pesta augustikuine häbi, kui Flora loputas Lillekülas Levadiat koguni 6:1. «Meil nendega, jah, üks valus kogemus on. Seal said ka kõik aru, et vastas on Flora, aga...» ei olnud Levadia juhendaja Igor Prins seda meelt, nagu vabastaks mäng vihavaenlasega ta vajadusest mehi motiveerida.

«Eks näis, kas tuleb lahtine mäng, aga vaevalt. Teame ju Florat, peame püüdma ära kasutada need võimalused, mis meil tekivad,» arutles Prins edasi. «Rimo Hunt on meil samuti jälle terve, võtame paar noort ka juurde ja nimekiri saab kenasti täis.»

Võtmemängijad: Anton Mirantšuk, Igor Morozov

Hundi paranemise järel Levadia koosseisus puudujaid pole, mis on Prinsile õnnistuseks – eriti hooaja teises pooles on meeskonnal olnud koosseisumuresid rohkem kui küll ja näiteks kaks vooru tagasi Pärnu vastu oli peatreeneril kasutada vaid üheksa esindusmeeskonna nimekirja kuuluvat väljakumängijat. Kui Morozov augustikuisest mängust puudus, jooksid florakad Levadia kaitseliini ümber ringe ja ehkki (hetkeseisuga endine) koondisemees pole parimate päevade vormis, püsivad temaga Levadial asjad kaitses siiski korras.

Teises väljaku otsas teeb tegusid hiljuti 21. sünnipäeva pidanud venelasest poolkaitsja Mirantšuk, kelle arvele on senise hooajaga kantud 14 väravat ja 9 väravasöötu. Mõnikord satub Mirantšuk küll oma tehnikapagasist ülemäära suurde vaimustusse, kuid Prins on suutnud tema esinemisvajadust kenasti ohjata ja mees võib sähvatada igal hetkel.

Asjaolu, et Levadia kodumänguna peetav kohtumine viidi ilma tõttu üle piltlikult öeldes Flora tagahoovi ehk Lilleküla kunstmurule, ei häiri Prinsi karvavõrdki. «Plats pole mure, soojendus on olemas – antud ajahetkel on see parim variant.»

Flora (73 punkti)

Argo Arbeiteri käe all algas Flora võimas teine tulemine. Lõpuks selgus siiski, et vastastele oli antud liiga suur edumaa. FOTO: Sander Ilvest

Vajab: võitu, et pääseda Euroopasse

Florakad on pidanud vähem kui nädalaga üle saama kibedast teadmisest, et seitsme minutiga mängiti Sillamäe vastu maha nii võit kui ka tiitlivõimalus. «Pead on ikka püsti, kõik on ju profid,» sõnas siiski päev enne viimast kohtumist peatreener Argo Arbeiter.

Nüüd on Flora eesmärk lihtne – viik või kaotus tähendaksid, et tiitlikaitsja peab tänavu leppima neljanda kohaga. Võit Levadia üle tooks aga kindlasti esikolmikukoha, ja kui teise mängu võidab Infonet, oleks Flora lõpptabelis koguni teine. Kui aga jäädakse Kaljuga võrdsetele punktidele, annab paremus omavahelistes kohtumistes eelise Kaljule.

Nii nagu Levadial, ei jää Flora ridades mängust sunnitult eemale ükski põhimees, tagasi on ka eelmist mängu tribüünilt vaadanud kapten Gert Kams. «Levadiaga pole kunagi lihtne, kindlasti tuleb tuline mäng,» arvas Arbeiter, kuid rõhutas olude osatähtsust – tänaseks lubas ilmateade Tallinnasse kerget lumesadu. «Kui ilma peab, näeb jalgpalli ka. Kui mitte, tuleb sellest üks tapmine ja tagaajamine,» tõdes Flora juhendaja tabavalt.

Eesti hetke parim klubi? Numbrid ei valeta...

Kuigi kuld on läinud, tunneb juulis peatreeneriameti üle võtnud ning seni 20 mängust 15 võitnud ja vaid kaks kaotanud Arbeiter meeskonna üle uhkust. «Hoolimata homsest (tänasest – toim) oleme suure asjaga hakkama saanud. Vaatame siiski seda ka, kust me tulema hakkasime,» viitas ta asjaolule, et suvel oli hetk, kus Flora jäi tabeliliidrist maha 12 punktiga.

«Ma ei taha bravuuritseda, aga tunnen, et oleme praegu kõige kõvem meeskond Eestis, ehkki võime ka neljandaks jääda,» lisas ta. «Kõigil on halbu päevi, kõik teevad uskumatuid ja rumalaid eksimusi. Meil polnud lihtsalt enam üldse eksimisruumi. Aga see ongi jalgpall. Poiste ees müts maha, see on olnud ääretult vahva aeg!»

Faktid kinnitavad Arbeiteri sõnu – tema käe all on Flora noppinud kolme ja poole kuuga 42 punkti. Nii Infonet, Levadia kui ka Kalju on aga sama ajaga kogunud 35 punkti.

Kas treenerina on võimalik pinget nautida?

Mitu mängijat on enne lõppvaatust öelnud, et pinge ja põnevus on nauditavad. Kas ka treeneritele? Kõige siiramalt sõnastas vastuse Terehhov: «Treener saab minu arvates sellist olukorda nautida ainult pärast mängu – siis, kui tuleb võit! Pisut on see ehk võimalik ka mängu ajal, kui näed, et mehed teevad seda, mida oled neilt nõudnud, aga see pole võrreldav mängija teadmisega, et ta saab toimuvat 90 minuti jooksul ise muuta. Treeneril on selleks ainult kolm vahetust. Vähemalt ise tunnen endise mängijana küll nii.»

Puštov jäi kaalutlevamaks. «See, et mängus on pinge, on normaalne, professionaalne olukord. Aga muidugi on huvitav, kui miski pole garanteeritud – seda nii treeneritele, mängijatele kui ka pealtvaatajatele,» sõnas ta.

«Ütleme nii – olukord on pingeliselt põnev!» muigas Prins. «Teine asi on muidugi see, mis on kaalul. Eks vastutust tunnevad kõik, nii treenerid kui ka mängijad. Libastumist ei saa ju keegi endale enam lubada.»

Kõrvalosades: kaalul viies ja seitsmes koht, meistrid lahkuvad lavalt

Ka lahkuda peab oskama. Kristjan Tiirik...

Sarnaselt kõigi teiste viimase vooru kohtumistega algavad Kalju–Infoneti ja Levadia–Flora duellid täna kell 13.05, viimast näeb ka Postimehe vahendusel otsepildis. Teistes mängudes võtab Paide Linnameeskond vastu Narva Transi ja saadab pallimurult tulevaks hooajaks pidulikult treeneripingile ründaja Vjatšeslav Zahovaiko.

Neid tabelis punktiga edestav Sillamäe läheb viiendat kohta kindlustama Rakveresse, kus võõrustaja Tarvas pole maha matnud unistust hooaja esimesest võidust, mis lubaks neil vältida staatust «meistriliiga kõigi aegade kehvim punktikoguja». Tartu Tammekal püsib lootus mööduda tabelis Transist ja tõusta seitsmendaks, kuid selleks tuleb ise alistada võõrsil Pärnu Linnameeskond ja loota ka Paide abile. Kui Paides lahkub suurest mängust Zahovaiko, siis tartlaste ridades peab karjääri viimase kõrgliigakohtumise Kristjan Tiirik.

...ja Vjatšeslav Zahovaiko teevad seda tipus olles. FOTOD: Margus Ansu, Dmitri Kotjuh

Premium liiga tabel enne viimast vooru:

Tallinna Infonet - 77 punkti Tallinna Levadia - 75 p Nõmme Kalju - 75 p Tallinna Flora - 73 p Sillamäe Kalev - 48 p Paide Linnameeskond - 47 p Narva Trans - 40 p Tartu Tammeka - 38 p Pärnu Linnameeskond - 17 p Rakvere Tarvas - 3 p

