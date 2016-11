Pacquiao sajandi matši kordamisest: kui fännid seda soovivad, siis miks mitte?

«Seni pole me teise kohtumise osas läbirääkimisi pidanud, kuid tean kindlalt, et mina poksin tulevikus veel,» rääkis Pacquiao. Rahanappuse tõttu poksimaailma tagasi tulnud mees kinnitas, et poolehoidjate meeleheaks võiks tema ja Mayweather uuesti vastamisi minna küll. «Kui fännid seda soovivad, siis miks mitte? Hoolitsen selle eest, et oleksin võimaliku kordusmatši ajal oma parimas vormis.»