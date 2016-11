Klavan pingipoisi rollist Liverpoolis: olen piisavalt kogenud, et olukorda mõista

«Klubil läheb hästi, praegu tabelitipus. Meeldib. Enda mänguaeg on veidi napivõitu olnud, aga klubi on suur ja olelusvõitlus ka suur. On asju, millega võib rahul olla, on neid, millega pole rahul,» sõnas Klavan. «Kui ei mängi, on see ikka ebameeldiv, aga otsused on treeneri teha. Klubi võitis 6:1 ja on liiga liider, ma ei hakka mingeid suuri analüüse tegema. Tibusid loetakse kevadel.»

Klavani jaoks on pingimehe rollist koondisesse tulemine uus kogemus. «Mänguliselt – loodame, et see ei mõjuta. Vaimselt on plussiks see, et olen piisavalt vana, et aru saada, mis situatsioonis ma olen. Klubide mastaabid on erinevad ja sellest tuleb endale ka aru anda. Leian ja loodan, et see ei ole probleem,» avaldas Klavan usku.

Liverpoolis pingil istumine teda ei häiri. «Sokid ja putsad lähevad ikka jalga, kaitsmed ka peale,» muigas Klavan. «Eks ta ikka on erinev, iga kord, kui on mängupäev, loodad mängida. Kui see nii ei ole, on selleks mingi põhjus. Olen realist – kui võtsin selle ülemineku vastu, ei saanudki ju loota, et ma sajaprotsendiliselt kõik mängud mängin.»

Retsept Belgia murdmiseks on Klavani sõnul sisult lihtne. «Ainult ühtse meeskonnaga. Peame toimima nagu ühtne löögirusikas. Muud võimalust ei ole. Neil on meeletult palju kvaliteeti, aga samas oleme ka näidanud, et kui me teeme kõike koos, on palju võimalik. Mina võtan seda kohe kindlasti kui väga head väljakutset, mis kaasneb koondisemänguga,» sõnas Klavan. «Loodan, et me ettevalmistust päris rahulikult ei võta – on vahe, kas on relax-õhkkond ja samal ajal teed ka head tööd, või oled täitsa relax’i peal ja ei tee midagi. Õhkkond on mõnus, üle pika aja hea jälle kokku saada ja keskenduda tugeva vastase ründamängu murdmisele,» sõnas Klavan.

Praegune ilm suunab koondise treenima sisehalli, kuid Klavan sellest numbrit ei teinud. «Mõnus! Mulle on alati talv meeldinud. Parem selline mõnus vaip kui must löga tänavate peale. Okei, ettevalmistuseks murumängule ei ole see kõige positiivsem, aga sellest tuleb üle olla, ega seda muuta ei saa,» leidis Klavan.