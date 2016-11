Video: Wade naasis Miamisse võidukalt

Dwyane Wade: LeBron Jamesil on võimatu Jordani saavutusi ületada

Juunis kolmanda NBA meistritiitli võitnud korvpalliäss LeBron James ütles enne tänavust hooaega, et tahab ajalukku minna Michael Jordanist parema mängijana. Jamesi hea sõber ja endine meeskonnakaaslane Dwyane Wade arvab, et Jordani kultus ja saavutused on nii suured, et legendist möödumine on võimatu.