Zenjov ja Kruglov Eesti koondisega Belgiasse ei lähe

Kanadas sündinud jalgpallikoondislane: Eesti on minu kindel valik

Jalgpallis on Eesti noortekoondistes läbi aastate saanud oma oskusi näidanud mõned Kanadast ja Rootsist pärit väliseestlased, kuid täiskasvanuikka jõudes ei ole neist meie rahvusesindusele enam abi olnud. Sel aastal sai Torontos sündinud Andreas Vaiklast esimene väliseestlane meeste jalgpallikoondises. Praeguseks on tal kirjas üks mäng ning kogenud Mihkel Aksalu ja Pavel Londaku kõrval on 19-aastane väravavaht kindlalt peatreener Martin Reimi valikus.