Hamilton oli parim ka teisel vabatreeningul

Hamilton valmistub tiitlit loovutama

Viimase kahe aasta vormel-1 maailmameister Lewis Hamilton tunnistab, et loovutada tiitel meeskonnakaaslasele Nico Rosbergile on raske. Siiski tundub, et britt on oma saatusega juba leppinud. Mercedese pilootide omavaheline terav tiitliheitlus võib lõppeda juba sel nädalavahetusel Brasiilias, kuid püsib ka võimalus, et meister selgub hooaja viimasel võidusõidul Abu Dhabis. Paljud eksperdid küsivad, kas Rosberg tegelikult ka tiitlit väärib.