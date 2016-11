Eesti võrkpallitreener valiti Euroopas mainekale ametikohale

«Ma ei nimetaks seda niivõrd tunnustuseks, kui väljakutseks, mis annab meile võimaluse Euroopa võrkpalliföderatsiooni asjades oma sõna sekka öelda,» rääkis Tali.

Motivatsioonikirjas, mille ta Euroopa alaliitu saatis, keskendus Tali paljuski võrkpalli esimese astme populaarsuse suurendamise ja kvaliteedi tõstmise võimalikkusele. Seda siis nii läbi treenerite kui kehalise kasvatuse õpetajate pädevuse suurendamise kui ka erinevate noortele suunatud projektide kaudu, nagu näiteks Kooliliiga. «Tegemist on selles valdkonnas kõvasti, sest asju, mis võiksid olla paremates raamides, on palju,» lausus Tali.

Kuidas treenerite komisjoni töö täpsemalt välja nägema hakkab, selgub lähiajal. «Eks see selgub, kui on näha, millised on eesmärgid ja peamised tegemist vajavad tööd,» sõnas Tali.

Võrkpallitreenerina on Urmas Tali ametis olnud ligi kakskümmend aastat. Peaaegu poole sellest ajast oli ta Võru spordikoolis noortetreener, juhendades lisaks ka meistrisarjas mänginud linna esindusmeeskonda. Hiljem on Tali olnud nii Tartu Pere Leiva kui Pärnu Võrkpalliklubi peatreener, aastatel 2008-2010 juhendas ta Soome kõrgliigas mängivat Joensuu klubi. Praegu on ta kolmandat hooaega Rakvere Võrkpalliklubi peatreener. Möödunud hooajal jõudis meeskond tema juhtimisel karikavõistlustel finaali, Eesti meistriliigas pälviti pronksmedalid ja ajaloos esimest korda pääseti Balti liigas nelja parema sekka.

Aastaid on Tali juhendanud erinevaid Eesti noortekoondisi, kus säravaimaks saavutuseks on kolm aastat tagasi juunioridega MM-finaalturniirile jõudmine. Lisaks oli ta 2007. aastal U18 vanuseklassi Euroopa meistrivõistlustele jõudnud noortekoondise treener. Aastast 2012 on ta olnud Eesti Võrkpalli Liidu treenerite toimkonna juhatuse esimees ja aastast 2016 ka alaliidu juhatuse liige.

Euroopa alaliidu treenerite komisjoni esimeheks määrati prantslane Philippe Blain, kes juhendas aastatuhande alguses enam kui kümme aastat riigi rahvusmeeskonda ning on praegu ametis Poola meistriliigas Bełchatówi Skra peatreenerina.

Soome rahvusmeeskonna peatreener Tuomas Sammelvuo vastutusalaks on mehed. Naiste eest vastutab Türgi rahvusnaiskonna juhendaja Ferhat Akbaş ja võrkpalliharidus on Belgia naistekoondise lootsi Gert Vande Broeki vastutusalas. Komisjoni esimehel on lisaks õigus kaasata täiendavalt treenereid teistesse valdkondadesse.

Treenerite komisjoni kõrval on plaanis CEV-i juurde luua ka sportlaste komisjon, kuhu Eestist on kandidaadiks esitatud rahvusmeeskonna kapten Kert Toobal.