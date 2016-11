Tammeka noor mängumees siirdub Florasse

JK Tammeka juhatuse liikme Indrek Koseri sõnul tunti Milleri vastu huvi mitmest Eesti ja välismaa klubist, vahendas Tammeka koduleht.

«Meie soov oli, et Tammeka kasvandik teeks oma karjääri seisukohast parima ja läbimõelduima otsuse,» rääkis Koser, kelle sõnul on Tammekal plaan jõuda Premium liigas medalikonkurentsi samm-sammult. «Kuna Miller on valmis võitlema juba uuel aastal Eesti kõige kirkamate medalite nimel, leidsime, et tema üleminek on õige nii mängija kui klubi seisukohast,» lisas juhatuse liige.

Tammeka kasvandik Miller debüteeris sinivalgete eest Premium liigas 2014. aastal. Kolme liigahooajaga käis Miller platsil 76 mängus ja lõi 4 väravat. Selle ajaga edenes Miller ka Eesti U19 koondisest Eesti U21 koondisesse, kus ta on löönud 9 mänguga ühe värava.

«Soovin tänada Tammekat, kes on mind hoidnud oma tiiva all pea 15 aastat. Jään igatsema suurepäraseid meeskonnakaaslasi ja pühendunud treenereid, kes on vorminud minust jalgpalluri. Veel tahan südamest tänada Tammeka kogukonda, fänne, kes on mind toetanud nii heas kui halvas. Aitäh teile kõigile koosveedetud toredate aastate eest! Edu ja õnne Tammekale!» rääkis Tammeka.