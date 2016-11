Kapten Klavan: kogu see mäng jääb painama, vedasime tervet Eestit alt

«Olen väga pettunud, väga kurb, väga vihane enda ja kogu selle õhtu peale. Mul on väga kahju. Alati, kui ma Eesti koondist esindan, annan endast kõik, sest kui lähen väljakule, esindan Eesti riiki. Selline kaotus on väga raske – oled tervet Eestit ja fänne alt vedanud. Aga see pole nii, et me läheme lõdva jalaga midagi tegema,» tõdes Klavan.

«Kogu see mäng jääb painama. Kindlasti väga paljud ootavad, et mina teatud põhjusel seda värki vean, aga seekord oli ka minu poolt üks halvemaid mänge, mida olen mänginud,» lisas Klavan.

Mis Belgia vastu valesti läks? «Mitte et mul midagi ajakirjanduse vastu oleks, aga mul on väga raske sellele küsimusele ühe lausega mingit vastust anda. Me olime halvad. Ma ei saa seda ühe lausega kokku võtta,» sõnas Klavan. «Kui vaadata mängu algust, siis kahes valikmängus järjest on meie vastu pärast esimest minutit nurgalöök. See on murettekitav situatsioon,» tõdes Klavan.

«Täna oli samuti pall [avalöögiks] meie käes ja siis peaks vastastel olema tunne, et sealt võib midagi tulla, aga oli hoopis vastupidi. See näitab natuke meie valmisolekut mänguks,» lausus Klavan. «See on peas kinni. Kõik me oskame pikka palli lüüa, kui on rahulik situatsioon, aga kui läheb veidi pingelisemaks, siis pallid enam ei lenda väga kaugele,» lisas ta.

«Ja kui pärast 25 minutit on kolm tükki juba taga, siis on mingil määral mäng mängitud. Olgu, Henri [Anieri] värav andis mingi imeväikese positiivse noodi või võimaluse, aga kui teisel poolajal lasta samamoodi kolm kiirelt ära lüüa, siis ei olegi millestki rääkida,» jätkas Klavan.

«Ma ei ütleks, et me pole üks tervik. Selles pole asi. Arvan, et see on rohkem mängijate peas kinni. Olin ise täna üks halvemaid mängijaid, minu rikošetist tuli kaks väravat ja mind joosti ära. Aga see on midagi muud. Kuidas siit edasi... ma ei tea. Võib-olla peame kogu joonise välja vahetama ja uued mehed võtma, aga meil ei ole ka sellist luksust,» sõnas koondise kapten. «Oleme kõik koos selle supi sees ja peame mingi lahenduse leidma. Me ei saa selles situatsioonis alla anda.»

Klavani sõnul peab koondis nüüd tehtud vigadest õppima. «Taktikalisi vigu oli täna palju. Kas suudame edasi liikuda või jääme samu vigu tegema? Mängu algus on peas kinni, mitte jalgades. Ega see ei muuda midagi, kui paneme 20 sprinti enne mängu juurde. Kui peas asjad ei liigu nii nagu peaksid, on see raske. Võib-olla oli liiga suur aukartus, aga lihtsate asjadega peaks ikkagi hakkama saama. Mis sest, et maailma parimad on vastas, aga peaks vähemalt oma poole pealt kaitses pika palli panema nii, et isegi kui see läheb üle jala, siis 30 meetrit auti, mitte vastasele rinna peale,» sõnas Klavan.

Koondise mängus Belgia vastu oli Klavani hinnangul nii taktikalisi kui ka individuaalseid vigu. «Kui kaheksa tükki sisse saad, ei ole see sellest, et keegi kaheksa korda eksis – on ka positsioonilised vead, keegi seisis kuskil valesti. Ja selliste algustega võid väga kiirelt mängu maha mängida, nagu Kreeka vastu oligi.»

Klavan ei olnud päris nõus peatreeneri Martin Reimi arvamusega, et Eestile maksis kätte liiga uljas mänguplaan. «Vaadates ka olukordi, kus me teisel poolajal [kaitses] istusime ja sealt samamoodi ära löödi, siis... raske nii öelda. Samamoodi oleme varasemalt kaitses istunud ja saanud häid tulemusi, aga on ka halvemini läinud. Mida ma olulisena näen, on see, et me nendest asjadest õpiksime. Et suudaksime oma pealuus läbi analüüsida ja mõelda, mida valesti tegime. Seda tahaksin mängijatele südamele panna. Täna öösel niikuinii magada ei saa, tuleb mõelda need asjad läbi,» lausus Klavan.