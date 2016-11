Terehhov Kalju duubli tehnilisest kaotusest: tegemist on minupoolse kommunikatsiooniprobleemiga

Nimelt kohtus hooaja Esiliigas kaheksanda kohaga lõpetanud Kalju U21 Tartus JK Welcoga ning kuigi Tallinna võistkond sai kirja 3:2 võidu, tühistas Eesti Jalgpalli Liit esmaspäeval mängutulemuse. Otsuse põhjuseks oli asjaolu, et Kalju duubelmeeskond oli kasutanud Henrik Pürgi, kellel puudus mänguõigus, sest oli alates suve keskpaigast osalenud rohkemates esindusmeeskonna mängudes, kui reeglite järgi lubatud. Kalju U21 teenis seetõttu esimese üleminekumängu eest kaotuse ja vastavalt reeglitele teist mängu enam mängima ei hakata, sportliku õiguse Esiliigasse kerkida teenis Tartu JK Welco.

Kui eile tehtud avalduses võttis süü endale U21 peatreener Tšilingarašvili, kelle sõnul tutvus ta juhendiga, kuid ei märganud seda punkti, siis täna Kalju kodulehel avaldatud selgituses tunnistas oma süüd ka Terehhov.

«6. novembril andsin esinduse mängijatele teada, kes peavad osalema üleminekumängudes, kaasa-arvatud (Janar) Toomet ja (Henrik) Pürg. Alates 7. novembrist läksin plaanipärasele puhkusele, tegeledes edasi vaid Pürgi koondise asjadega. Tunnistan, et ma ei olnud kõnealuse reegliga kursis ning seda teadmata lähtusin Kalju U21 parimatest huvidest. Kuna Esiliiga koha säilitamine oli meie jaoks äärmiselt oluline, selgitasin ma jalgpalliliidule, et me ei tahaks lubada Pürgi üleminekumängude ajal U-23 koondise treeningule. Reede hommikul helistas Pürg ja küsis, kas ma rääkisin Zauriga, täpsustamata alguses millest. Ütlesin, et rääkisin, minu viimane vestlus Zauriga oli Pürgi koondisesse kutsumise teemal. Rõhutasin Pürgile, et tema mängimine Esiliiga üleminekumängudes on klubi treenerite otsus ehk esmatähtis ning koondisega liitub ta järgmisel päeval. Olin liialt emotsionaalne ning ei lasknud tal ennast selgitada – eeldasin, et ta tahab rääkida taas koondisest, millest olime korduvalt juba rääkinud,» selgitas Terehhov.

«Tegemist on minupoolse kommunikatsiooniprobleemiga, tagantjärgi tarkusena võinuks olukorra lahendada muudmoodi, aga juhtunut see enam ei muuda. Oleksin pidanud olema nende reeglitega kursis ja vabandan tekkinud olukorra pärast,» lisas Terehhov.