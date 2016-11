Martin Reim avalikustas Eesti algkoosseisu Saint Kittsi ja Nevise vastu

Eesti koondise algkoosseis: 1 Andreas Vaikla, 20 Gert Kams, 21 Nikita Baranov, 18 Karol Mets, 6 Markus Jürgenson, 23 Artjom Dmitrijev, 13 Brent Lepistu, 11 Rauno Sappinen, 16 Sergei Mošnikov, 7 Pavel Marin, 8 Henri Anier.

Varus: 12 Marko Meerits, 31 Joonas Tamm, 4 Vladimir Avilov, 33 Karl Mööl, 2 Hindrek Ojamaa, 22 Trevor Elhi, 9 Ats Purje, 19 Pavel Dõmov, 17 Martin Miller, 10 Janar Toomet.

Peakohtunik on Leon Clarke, keda assisteerivad Anthony John ja Andrew Philip (kõik kolm Saint Lucia). Neljas kohtunik on Saint Kittsi ja Nevise vilemees Kimbell Ward. Kõigil neljal on FIFA kategooria.