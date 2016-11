Video: Rootsi jalgpallifännid ründasid vutilegendist peatreenerit ja tema poega

Viimati 2011. aastal Rootsi meistriks tulnud ning 23 aastat järjest kõrgliigas mänginud Helsingborg kaotas koduväljakul peetud kordusmängu 1:2 ja see tähendab, et koondtulemusega 3:2 tagas uueks aastaks koha kõrgseltskonnas Halmstad. Veel 82. minutil oli Helsingborgs seejuures kõrgliigakohas kinni, kui just Larsson nad juhtima viis, ent 87. minutil viigistas taanlane Marcus Mathisen penaltist ja 90. minutil lõi sama mees Halmstadi võiduvärava.

Pärast lõpuvilet platsile tunginud ultrafännidele jäi ette Larsson, kellelt kisti särk seljast. Tavaliselt annavad fännid sellega mõista, et mängumees pole väärt nende klubi värve kandma. Olukord võinuks minna veel teravamaks, kuid fänne ja Larssonit jõudsid rahustama turvamehed. 19-aastane Larsson on Helsingborgi peatreeneri, kunagise Rootsi ründetähe Henrik Larssoni poeg.

Rahutused jätkusid ka väljaspool staadionit, kus fännid kaklesid nii omavahel kui ka politseinikega. «Arusaadav, et fännid on pahased, aga Jordanile kallale minna – no selleks peab ikka täielik idioot olema,» kurjustas Helsingborgi kapten Peter Larsson ajalehe Aftonbladet vahendusel. Isa ja poeg Larssonid olid seejuures ainsad, kes läksid fännidega rääkima ja vabandama, kuid ilmselgelt valati sellega vaid õli tulle.

«On tähtis, et politsei tuvastaks kõik need inimesed, kes väljakule tungisid. Ja et me neid siin staadionil rohkem ei näeks,» pahandas Henrik Larsson. Ajakirjanikud uurisid temalt ka, kas ta muretseb nüüd enda ja oma pere turvalisuse pärast. «Ei. Mul on sõbrad. Ja mul on majas mitu koera. Jordani saadan puhkusele, küll kõik rahuneb,» vastas Larsson teravalt. «Ma ei näinud ise seda hetke, kui Jordanile kallale mindi, aga kui oleksin näinud, oleksin sinna jooksnud ja rusikad käiku lasknud.»

Larssonite ja Helsingborgi toetuseks võttis sõna ka Rootsi koondise kapten Andreas Granqvist, kes mängib praegu Venemaal Krasnodaris, kuid alustas karjääri just kodulinnas HIFi ridades. «Kõikidele idiootidele, kes nimetavad end HIFi fännideks, aga väljakule ronivad ning treenerile ja mängijale kallale lähevad – ärge oma nägu enam mitte kunagi Olympiastadionile näidake!!!» kirjutas Granqvist Instagramis.