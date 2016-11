Belgias olid võidukad nii Nõmmistu kui Toobali koduklubid

Võimsama esituse tegi Nõmmistu võistkond Maaseiki Noliko, kes alistas Meistrite liiga viimases eelringis kahel korral 3:0 Gröningeni klubi Hollandist ja jõudis tugevaimas klubisarjas alagrupiturniirile. Eestlane mängis seeria viimases geimis, kus ta lõi kolmest tõstest punktiks kaks, kirjutas volley.ee. Alagrupifaasis ootavad Maaseiki tugevad konkurendid Venemaalt (Moskva Dünamo), Poolast (Kędzierzyn-Koźle ZAKSA) ja Türgist (Istanbuli BBSK).

Andres Toobali koduklubi Antwerpeni Callant Topvolley alistas Belgia meistriliigas Zoerseli võistkonna 25:14, 25:19, 25:18. Järgmiseks ootab ees aga tõeliselt põhimõtteline lahing, kui laupäeval lähevad meie meeste klubid omavahel vastamisi. Kohtumine on intrigeeriv ka tabeliseisu arvestades, sest mõlemad võistkonnad on kuuest mängust võitnud viis ja hoiavad tabelis teist ja kolmandat kohta. Antwerpeni saldo on 15 punkti, Maaseikil 14.

Eestlanna Nette Peit aitas Lindesbergi klubi esmalt 3:0 (25:18, 25:12, 25:18) võidule Sollentuna üle. Rahvusnaiskonna pallur oli 17 punktiga kohtumise resultatiivseim, jäädes tosinaga plussi.

Nädalavahetusel tuli sama seisuga aga tunnistada Rootsi meistrisarja ülivõimsa liidri Engelholmi paremust. Geimid lõppesid 14:25, 18:25, 18:25. Peidilt ühtlasi ka üks hooaja halvemaid matše. Ta tõi küll kümme punkti, ent rünnakul realiseeris nurgaründaja 29 tõstest vaid üheksa. Veelgi suuremad olid probleemid vastuvõtul, kus tema pealt tuli kaheksa otseviga. Eestlanna efektiivsusnäitaja oli matši lõpuks -4.

Lindesberg on kogunud kaheksa mänguga 15 punkti. Ühe vähempeetud kohtumise juures on sama saldo Örebrol ja Halmstadi Hyltel. Engelholm on seitsme matši peale kaotanud vaid ühe geimi. Järgmise meistriliiga kohtumise peab Lindesberg 3. detsembril, mil võõrsil on vastaseks Svedala naiskond.

Võidulisa ei õnnestunud teenida ka Bundesligas mängival Liis Kullerkannul. Tema koduklubi Erfurti Schwarz-Weiß jäi kindlalt 17:25, 15:25, 11:25 alla Wiesbadenile. Eestlanna sekkus avageimis vahetusest ja kuulus kolmandas põhikoosseisu. Statistikasse läks aga vaid kaks pallingut ja üks blokki lennanud rünnak. Viiest mängust teenitud nelja punktiga ollakse tosina naiskonna konkurentsis üheksandad.

Kergemat ülesannet pole oodata ka eesoleval nädalavahetusel, kui minnakse vastamisi kõik viis kohtumist võitnud Schwerini naiskonnaga.