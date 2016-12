Paide kunstmurustaadion sai kauaoodatud valgustuse

Paide linnapea Siret Pihelgase sõnul oli seni valgustuse puudumine staadionil väga suur probleem. «Sportlaste jaoks oli väljak pimedal ajal kasutamatu ja nagu teame siis Eesti kliimas on sügistalvisel ajal valget aega väga napilt – nüüd saavad jalgpallitreeningud toimuda aastaringselt. Suur tänu Paide Linnameeskonnale, kelle initsiatiivil on nüüd valgustus olemas ning Eesti Jalgpalli Liidule, kes sellele ka oma toe andis,» ütles Pihelgas.

Seitse aastat tagasi 2009. aasta novembris avatud kunstmurustaadionile valgustuse rajamine loob oluliselt paremad treeningtingimused Paide linnameeskonna noortegruppidele kes varasemalt on sügisel ja talvel pidanud seni läbi ajama vaid saalitreeningutega.

Paide kunstmurustaadioni valgustus ehitati valmis tugevusega 250 luksi (lx) ning valmidusega suurendada seda 500 luksile. Praegune teostus lubab läbi viia ka liigamänge noorte ja madalamate liigade tasandil, mis samuti annab paremad võimalused staadioni aegade kasutuseks. «Meil on klubiga suured eesmärgid, me tahame kindlasti tulevikus olla Premium liigas üks esikolmiku meeskond, teha piisavalt kvaliteetset noortetööd, et meie klubi poisid mängiksid Eesti koondises ja meie klubi Euroopa sarjades,» sõnas Paide Linnameeskonna president Veiko Veskimäe.

«Kui me tahame mängija ja treenida samaväärselt nagu tippklubid Tallinnas seda teevad, siis peavad meil olema ka tingimused samaväärsed. Ideaalsetest kunstmuru tingimustest on nüüd puudu veel sisehall,» lisas Veskimäe.

Paide Linnameeskonna lähiaastate plaanideks on Paide riigigümnaasiumi juurde jalgpalliakadeemia avamine, uue jalgpallistaadioni rajamine, kunstmurustaadioni katte vahetamine ning teisaldatava sisehalli ostmine talvisteks treeninguteks.

«Meie lähiaastate suurimaks väljakutseks ja prioriteetideks on tipptasemel tingimuste loomine noortele mängijatele nii Järvamaalt kui mujalt. Juba 2018. aasta sügisel alustab Paides meie klubi jalgpalliakadeemia ning lähiaastate plaanidesse kuuluvad nii uue jalgpallistaadioni ja sisehalli rajamine Paidesse kui ka infrastruktuuri parandamine klubi treeningkeskustes Järva-Jaanis, Koerus, Tapal ja Türil. Paide Linnameeskond peab olema parim võimalik keskkond noortele arenemiseks ning parimatele mängijatele piisavaks platvormiks suundumiseks välisliigadesse,» rääkis Veskimäe.

83 000 eurot maksnud projekti rahastasid Eesti Jalgpalli Liit, Paide linn ja Jalgpalliklubi Paide Linnameeskond ning töid teostasid E-Service AS, Empower AS ja Verston Ehitus OÜ.