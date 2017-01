Mick Schumacher: tahan tulla vormel-1 sarjas maailmameistriks

Eelmisel nädalal sõlmis ta lepingu Prema Poweteamiga ja kihutab uuel hooajal vormel-3 sarjas, kus võistleb teiste seas ka eestlane Ralf Aron. Samast sarjast on viimastel aastatel vormel-1 sarja jõudnud Max Verstappen, Esteban Ocon ja viimati mullune võitja Lance Stroll, kes sõidab uuel hooajal Williamsi tiimis.

«Ehkki mind ümbritseb suur tähelepanu, tahan lihtsalt võidu sõita ja see on minu jaoks kõige tähtsam,» rääkis Schumacher väljaandele Bild. «Sarnaselt kõigile sõitjatele tahan tulla vormel-1 sarjas maailmameistriks. Vormel-3 on uus samm ja ma ei suuda seda ära oodata. 2017. aasta tuleb kindlasti keeruline, aga viimased testid on näidanud, et selle autoga on lõbus sõita. Siit sarjast on läbi käinud palju suuri nimesid ja professionaalsuse poolest on see vormel-1 sarjale lähemal. Aga seda, millal olen valmis vormel-1 sarjas sõitma, tean alles siis, kui see hetk kätte jõuab. Seniks püüan lihtsalt kõike õigesti teha,» lisas Schumacher.