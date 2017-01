Ibrahimovic kostitas kriitikuid nilbe soovitusega

35-aastane Ibrahimovic liitus Unitediga juulis ning on löönud sestpeale kõikides sarjades 27 mänguga 17 väravat. «Mind on igal aastal siia kutsutud, aga tahtsin tulla siis, kui kõik arvasid, et minu aeg on möödas. Kõik arvasid, et mul pole võimalik siin läbi lüüa, aga panen kõik kriitikud alati oma mune sööma,» teatas Ibrahimovic.

«Uskuge mind, ma saan sellest tohutult energiat,» jätkas ta. «Tohutult – sest nemad saavad palka, et paska ajada, mina saan aga palka, et jalgadega tegusid teha. Just nii mulle meeldibki,» kinnitas Ibrahimovic.

Rootslane lõi 2016. aastal 50 väravat, millest parema tulemuse sai kirja vaid Barcelona ründaja Lionel Messi. Seejuures oleks ka Ibrahimovic jõudnud sarnaselt Messile 51 väravani, kuid kohtunik Lee Mason tühistas laupäevases 2:1 võidumängus Middlesbrough üle ohtliku mängu tõttu tema hüppelt sooritatud löögi. «Messiga samale pulgale jõudmine ei olnud tähtis. Tähtis oli võita. Võit on võit, tühja sellest Messist,» lausus Ibrahimovic.