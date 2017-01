Fourcade ähvardab jätkuvalt boikotiga: üksi ma seda ei tee, ma pole Nelson Mandela

Detsembris tõi Richard McLaren oma dopinguraportis välja, et 31 Venemaa laskesuusatajat on seotud dopinguga, kellest osad on tänaseni aktiivsed. Fourcade’il ajas see närvi mustaks ning ta nõudis rahvusvaheliselt laskesuusaliidult (IBU) selgroo näitamist. Venemaalt võetigi tänavuse MK-etapi ning 2017. aasta juunioride MMi korraldusõigus ära, kuid Fourcade tahab, et IBU teeks otsused ka McLareni dopinguraportis nimetatud sportlaste kohta.

«MK-etapi korraldusõiguse äravõtmine on pelgalt teesklus dopinguga võitlemisest. Peame laskesuusatajatega kokku saama ning selle probleemi tõstatama,» ütles Fourcade teisipäeval. Ta lisas, et on jätkuvalt valmis IBU võistlusi boikoteerima, kuid ei kavatse seda üksinda teha. «Ma ei kavatse end teiste pärast ohverdada. Ma ei ole Martin Luther King või Nelson Mandela.»

Eile pidasidki laskesuusatajad pooletunnise koosoleku. «Mingit boikotti ei tule. Saadame IBU-le meie nõudmised ning eks näis, mis juhtub,» ütles Tšehhi laskesuusataja Michal Šlesingr. Ka norrakad ei olnud Fourcade’i plaaniga päri. «Ma ei hakka võistlusi pelgalt kuulujuttude põhjal boikoteerima,» ütles Emil Hegle Svendsen. «Mina boikotti ei toeta,» sekundeeris Ole Einar Björndalen.