Bayern andis kurva saatusega Saksamaa koondislase laenule

27-aastase Badstuberi teenete vastu tundis huvi ka Manchester City peatreener Pep Guardiola, kes töötas varasemal kolmel hooajal just Bayerni ridades.

Badstuber tõusis Bayerni põhikoosseisu juba 19-aastaselt, aga alates 2012. aastast on ta vigastuste ja langenud taseme tõttu platsile pääsenud väga harva. Viimase nelja hooaja jooksul on ta maksimaalsest 135 Bundesliga mängust platsile jooksnud vaid 18 korral. Kui Bayern on oodatult Bundesliga liider, siis Schalke paikneb 11. kohal.

Sel hooajal on ta väljakul käinud vaid kolmes ametlikus matšis.

«Olen õnnelik, et Bayern täitis mu soovi ja andis mu teise meeskonda laenule. Tahan Schalkes saada hädavajalikku mängupraktikat ja ootan Gelsenkircheni suure huviga,» ütles Badstuber oma avalduses.

Saksamaa täiskasvanute koondist on ta esindanud 31 korral ja löönud ühe värava.