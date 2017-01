Rein Suvi suurest kaotusest: lihtsat lahingut polnud oodata, aga 40 minutit saime hakkama

«Raskelt tuli täna, aga oli teada, et lihtsat lahingut pole oodata,» rääkis Suvi mängu järel, mille Eesti kaotas Põlvas 18:28. «40 minutit saime ju hakkama. Kahju, et me kordagi vahet väiksemaks kui 2-3 väravat ei suutnud mängida,» lisas koondise loots.

Tavapärase väravavahi Eston Varuski asemel mängis täna suurema osa kohtumisest meie väravas Rasmus Ots, kelle kasutamist selgitas Suvi loogilise valikuna: «Eston vaatas kohe alguses, et ta ei saanud pallidele näppe taha ja nii läks Rasmus väravasse. Ühel hetkel hakkas ta häid tõrjeid tegema ja hoidis meid hästi mängus.»