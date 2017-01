Andrus Veerpalu võitis Otepääl toimunud maratoni

Kuigi nimetus ütleb, et tegemist on Öömaratoniga, siis päris nii see sõna otseses mõttes siiski polnud, sest suusatajad lähetati pikemale sõidule kell 17 õhtul ja lühemale viis minutit hiljem. 40 km distantsil osalejad suusatasid kümme 4 km pikkust ringi ja 20 km distantsil suusatajad viis ringi. Kõik mõlemal sõidul osalejad jõudsid ikka enne öö saabumist finišisse tagasi, vahendab Jooksja.ee.

Andrus Veerpalu läbis 40 km pikkuse suusasõidu ajaga 1:59.22, olles ainus alla kahe tunni aja kirja saanud suusataja. Teisena jõudis finišisse Sander Linnus 2:08.42ga. Kolmandaks tuli Aimer Peensalu ajaga 2:10.44. Pikemal distantsil osutus kiireimaks naiseks Tea Pärnik ajaga 2:39.17. Teisena lõpetanud Katrin Juurak kaotas talle 14.37 ja kolmanda koha saanud Kaire Uiboleht 25.58.

20 km klassikasõidul noppis üldvõidu Wordloppeti suusamaratoniks valmistuv Tatjana Mannima ajaga 1:08.19, jättes selja taha ka kiireima mehe Rait Pallo (1:13.59). «Suusatasin esimene kord sellel võistlusel. Mulle väga meeldis üritus. Õhtul oli eriti äge – prožektorid, küünlad põlesid raja ääres, fantastiliine. Tegin ettevalmistust järgmiseks Wordloppeti maratoniks, mis toimub 22. jaanuaril Austrias Obertillahis,» rääkis Mannima portaalile Jooksja. Wordloppeti suusamaratonide sarja esimene etapp pidanuks aset leidma täna Prantsusmaal, kuid lumepuuduse tõttu jäeti see ära. Naistest sai Otepääl lühemal distantsil teise koha Tiina Idavain ajaga 1:38.33 ja kolmanda koha Jana Kink ajaga 1:42.01.

Meeste võitja Rait Pallo sõnul osales ta Suusahullude maratonil juba neljandat korda. «Iga kord, kui rajal olen, siis on tunne, et seekord on küll viimane kord. Lihtsalt sedavõrd raske rajaga on tegemist Tehvandil, võrreldes tavapäraste rahvamaratonidega. Ka eile läks raskeks, sest päris nendele radadele mõeldud pehmemat suuska mul ei ole,» ütles Pallo. Kuna nii-öelda ässad eesotsas Andrus Veerpaluga suusatasid pikal distantsil, siis ei pidanud Pallo eile päris viimast käiku välja panema. «Tatjana Mannima oli muidugi omaette ekstra klass, sest teisel ringil libises ta meil kõigil eest ära ja tegi lühikese maa meestel «seljad prügiseks»,» tunnistas Pallo. Kokkuvõttes pidas ta üritust igati vahvaks. «Vaatajad elasid kaasa nagu oleks MK-etapil suusatanud ja ilmaolud suurepärased. Pimedus mind väga ei häirinud, sest oli valdavalt hästi valgustatud ja suurepäraselt ettevalmistatud,» lisas Pallo. Tema järel lõpetas meestest lühema sõidu teisena Karel Kullamaa ajaga 1:15.30 ja kolmandana Tanel Tepsakent ajaga 1:17.50.