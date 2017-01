Video: vastase uskumatu eksimus kinkis O'Sullivanile päästva õlekõrre

Maailma edetabelis 11. kohal olev hiinlane jäi 16 parema seas küll O’Sullivani vastu freimidega 2:4 taha, kuid läks siis ise 5:4 ette. Kümnendas freimis oli hiinlasel seisul 49:55 kasutada löök, mis oleks toonud talle võidu ja edasipääsu, kuid Liang oskas mustal pallil eksida. O’Sullivan vormistas freimi võidu, lõi otsustavas freimis 121-punktise seeria ja pääses veerandfinaali, kus tema vastaseks on kas Neil Robertson või Ali Carter.

O’Sullivan, kes jahib rekordilist seitsmendat Mastersi tiitlit, lausus BBC-le, et teda vaevab külmetushaigus. «Ma ei väärinud võitu, Liang oleks pidanud minust jagu saama. Tunnen talle kaasa, sest tean, mis tunne see on. Kui ta asus viimast musta palli lööma, mõtlesin, et tore – nüüd saan nädala vabaks võtta. Olin väsinud ja haiglane, see vaevab mind juba kuu aega,» rääkis O’Sullivan.

O’Sullivan on langenud maailma edetabelis 13. kohale ja võitis eelmisel hooajal vaid ühe tippturniiri. Samas jõudis ta detsembris Suurbritannia lahtistel finaali, ehkki kaotas seal Mark Selbyle. Praegu on tal kuus Masters-turniiri võitu nagu ka Stephen Hendryl. «Küll mul tekib veel võimalusi. Ei näe, et noori eriti peale tuleks, seega võin mängida 50. eluaastani,» sõnas 41-aastane O’Sullivan.